Alaplı Belediye Başkanı su kullanım bedeline zam yapmayacak

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, su kullanım bedeline 2024'te zam yapmayacaklarını açıkladı.

Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Belediye meclisimizin 2023 yılı son toplantısında 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşmeleri kapsamında mesken su ve atık su ücretleri ile diğer ticarethane guruplarına zam yapmama kararı aldık. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde artan maliyetlere rağmen vatandaşımıza destek olmak bizim en büyük görevimizdir. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarında da hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ediyor, alınan bu kararın Alaplı'mıza hayırlı olmasını diliyorum." - ZONGULDAK