Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı Başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı yarın başlıyor. 2 gün sürecek Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, belediye binası arkasında birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da yaşayan tüm yerli ve yabancı vatandaşları bu güzel hafta sonu etkinliğine davet etti.

Alanya Belediyesi ve Yabancılar Meclisi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günleri, Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirilecek. Renkli etkinlikler ve konserle yapılacak Yeni Yıl Pazarı, iki gün boyunca saat 10.00 ile 00.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayçe ve Birgi sevenleri ile buluşuyor

9-10 Aralık tarihleri arasında birçok dans ve müzik etkinliği ile dolu dolu geçecek olan 13. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'nda iki isim sahneye çıkarak sevenleri ile buluşacak. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ezgi Ayçe sahne alacak. Yeni Yıl Pazarı'nın ikinci akşamında ise sahneye saat 19.00'da Nebi Birgi çıkacak.

Başkan Yücel'den davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşları iki gün boyunca sürecek olan 13. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'na davet etti. Başkan Yücel, "Bu yıl 13.'sünü gerçekleştireceğimiz ve artık gelenekselleşen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'mız kapılarını açıyor. Konserler, stantlar ve birçok etkinliklerle yine şehrimize yakışır bir etkinlik olacak. Şehrimizde yaşayan tüm yerli ve yabancı vatandaşlarımızı hem farklı kültürleri tanımak hem de güzel bir hafta sonu geçirmek adında Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'mıza davet ediyorum" dedi. - ANTALYA