Alanya'da Dev Turistik Gemi Denize İndirildi

Alanya'da Dev Turistik Gemi Denize İndirildi
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Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan 1162 yolcu kapasiteli yeni turistik gemi, 800 ton çelik kullanılarak 70 kişilik ekip tarafından 8 ayda tamamlandı. Gemi, iç donanımının ardından Akdeniz turlarına başlayacak.

70 kişilik ekip 8 ayda yaptı, 800 ton çelik kullanılıp 300 milyon TL'ye mal oldu

Bin 162 yolcu kapasiteli dev tur gemisi denize indirildi

ANTALYA - Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan ve sekiz ay süren yapım sürecinin ardından tamamlanan yeni turistik gemi, Manavgat Çayı'ndan denize indirildi. Bayram öncesinde denize indirilen gemi, iç donanımı tamamlandıktan sonra Alanya Limanı'ndan Akdeniz turlarına başlayacak.

İki yıl önce yapımı tamamlanan ve kategorisinde en büyük turistik gemilerinden biri olan Legend Bigkral'ın ardından, bu kez aynı modelin ikizi The Lasking üretildi.

Yaklaşık 800 ton çelik kullanılarak, 70 kişilik ekip tarafından 8 ayda tamamlanan gemi, 300 milyon TL maliyet harcanarak yaz sezonuna yetiştirildi. The Lasking, iç donanımının ardından 1162 yolcu kapasiteli ve 60 personelli Legend Bigkral ile aynı teknik özellikleri taşıyor.

"Bilgiye, tecrübeye ve cesaretimize güvendik"

Gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, başarılarının arkasında bilgi, tecrübe ve cesaretin bulunduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür, sektörümüzde inandığımız için, tecrübemizle, bilgimizle zor da olsa başarmayı seviyoruz. 2022 yılında Legend Bigkral gemisini yaptık, şimdi onun ikizini inşa ettik. Yaptığınız geminin sadece ihtiyaç için değil, doluluk oranıyla da pazarda talep görmesi önemli. Bunu başarmanın zorluğunu yaşadık ama zerre kadar korkmadık. Çünkü bu işte bilgiye, tecrübeye ve cesaretimize güvendik" dedi.

Çavuşoğlu, projenin bir ekip işi olduğuna da vurgu yaparak, Bu başarı sadece para gücüyle değil, bir ekip çalışmasıyla mümkün oldu. Ekip arkadaşlarımla ne kadar gurur duysam azdır diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERDOĞAN - Ekonomi
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