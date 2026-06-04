Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesinde 700 çiftçi 4 bin dekar alanda tütün dikimine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde tütün dikim sezonunun başlamasıyla üreticiler tarlalara girdi. 700 çiftçinin 4 bin dekar alanda üretim yaptığı bölgede, bu yıl tütünün kilogram fiyatının 400 lira olması ve ilçe ekonomisine 240 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, tütün dikim sezonunun başlamasıyla üreticiler tarlalara girdi.

Alaçam ilçesinde 20 mahallede yaklaşık 700 çiftçi, 4 bin dekar alandan 600 ton civarında ürün elde ediyor.

Geçen yıl kilogramı 305 liradan satılan, bu yıl 400 liradan alınması beklenen tütünün ilçe ekonomisine 240 milyon lira gelir getirmesi bekleniyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, Bahşioymağı ve Karahüseyinli mahallelerinde dikim yapan üreticileri ziyaret etti. Özdemir ve Özcan, üreticilerle birlikte tarlada helva, ekmek yedi.

Tütün üretiminin Alaçam ekonomisi için önemli yere sahip olduğuna işaret eden Özdemir, "Tütün üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Dikimle başlayan mesai eylül ayının sonlarına kadar devam ediyor. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu temenni ediyoruz." dedi.

Karahüseyinli Mahallesi Muhtarı ve üretici Mehmet Yıldız da yaklaşık 20 yıldır tütün tarımıyla ilgilendiğini belirterek, "Tütün üretimi mart ayında tohum ekimiyle başlar. Mayıs sonundan haziran ortasına kadar dikim sürer. Temmuz ayında bakım, temmuz ortasından sonra dizim dönemine geçilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede

Süper Lig devinden Vlahovic bombası! Eski yıldız devrede

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Maçı kaybeden Ergin Ataman masayı yumrukladı

Ataman'ın çıldırdığı anlar! Masayı yumruklayıp toplantıyı terk etti
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde

Yine ters köşe yaptı: İstanbul ve Yedisu değil asıl risk Ege'deki ilde