Samsun'da zirai dronla çeltik ekimi gerçekleştiriliyor

Samsun'un önemli tarım merkezlerinden Alaçam ilçesinde, yaklaşık 30 bin dekar alanda gerçekleştirilen çeltik üretiminde modern teknolojiler kullanılarak yeni sezon ekim süreci devam ediyor.

Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi'nde düzenlenen çeltik ekim programında, ilçe yöneticileri ile bölgedeki üreticiler bir araya geldi. Samsun genelinde çeltik üretiminde yaklaşık 30 bin dekarlık alanla ikinci sırada yer alan ilçede, zirai dronla çeltik ekimi gerçekleştiriliyor, bu yıl 25 bin ton çeltik hasadı hedefleniyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine çeltiğin Samsun'da tarımsal girdi olarak önemli bir yerde olduğunu söyledi. Çiftçilerin teknolojiyi kullanarak yüksek verim almayı hedeflediklerini kaydeden Kayabaşı, "Özellikle dekar başına yaklaşık olarak 850-900 kilogram bir verimimiz bulunmakta. Bu da verim anlamında dünya ortalamalarının çok üstünde. Bu anlamda teknolojiyi kullanan, kendilerini geliştiren çiftçilerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede çeltik ekiminin yüzde 90'ının tamamlandığını dile getiren Kayabaşı, "Çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.İnşallah geçen sene olduğu gibi verimin yüksek olduğu, çiftçilerimin yüzünü güleceği bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise çeltik üretiminin ilçeye girdisinin yaklaşık 750 milyon civarında olduğunu kaydetti. Çeltiğin ilçede önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Alaçam Belediyesi olarak bunu bir marka haline getirip ALBEL Alaçam pirinci olarak tescil ettirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda kendi topraklarımızda ektiğimiz, büyüttüğümüz, hasat ettiğimiz bu pirinci bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ulaştırmış olacağız." dedi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez de normal şartlarda çeltik ekiminin 30 Mayıs'ta bittiğini fakat yağışlardan dolayı bu sürecin uzadığını dile getirdi.