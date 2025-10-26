Haberler

Akseki Kadınlarından Doğal Nar Ekşisi Üretimi

Akseki Kadınlarından Doğal Nar Ekşisi Üretimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde ev hanımları, geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretimine başladı. Doğal ve katkı maddesi içermeyen nar ekşisi, kilogramı 600 liradan satılıyor. Kadınlar, dayanışma içinde çalışarak bu lezzetli ürünü sofralara kazandırıyorlar.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ev hanımları, hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretimine başladı. Zorlu bir süreçten geçerek hazırlanan doğal nar ekşisi, kilogramı 600 liradan alıcı buluyor.

Akseki'de her yıl kış hazırlıkları kapsamında yapılan nar ekşisi mesaisi başladı. İlçede ekim ayı başlarında olgunlaşan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuvallara konuluyor. Ardından özel yaptırılan küçük şırahanelerde çuvallar tepeleme yöntemiyle ezilerek nar suyu çıkarılıyor.

Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bakır tavalarda, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu, soğutularak şişelere dolduruluyor ve sofralarda kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor. Kadınlar, tüm bu üretim sürecini dayanışma usulüyle birlikte gerçekleştiriyor.

Nar ekşisi yapımının zahmetli olduğunu belirten üreticilerden Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Rahime Uslu, ilçede yaşayan kadınların binbir emekle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Uslu, "Komşularımla birlikte narları ağaçlardan topluyoruz. Narları kırıp tanelerini leğenlerde biriktiriyoruz, sonra çuvallara koyup kendi yaptığımız şırahanelerde eziyoruz. Ertesi gün sabah erken saatlerde odun ateşinde 5-6 saat kaynatıyoruz. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz, tamamen doğal yapıyoruz. Çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli oluyor" dedi.

Uslu, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan nar ekşisini satışa sunduklarını belirterek, kilogramını 600 liradan sattıklarını ifade etti.

Türkiye'de nar üretiminde önde gelen illerden biri olan Antalya'da, nar ekşisi sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen Akseki nar ekşisi, hem doğallığı hem de lezzetiyle büyük ilgi görüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.