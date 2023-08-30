Akşehir Belediyesi Atıl Araziyi Tarıma Açtı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Gözpınarı Mahallesinde bulunan 19 bin metrekarelik atıl arazide tarıma başlayıp nohut ekimi yaptı. Arazide ilk hasat da gerçekleştirildi. Öncesinde kira yöntemi ile ekilen arazilerde ilk kez belediye eli ile ekim ve hasat işlemi gerçekleştirildi. Yapılan hasat ile mülkiyeti belediyeye ait araziler atıl durumda bırakılmak yerine ekilerek faal hale getirildi.

Akşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arazileri değerlendirmeye devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin devamlılığının sağlanması için adımlar atan Akşehir Belediyesi, daha önceden kira yöntemi ile değerlendirdiği arazilerde bu yıl ilk kez kendi eli ile ekim ve hasat gerçekleştirdi. Arazilerin atıl durumda bırakılmasının çok büyük bir kayıp olduğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ata topraklarının ve ata mesleğinin devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Akkaya, "Ülke tarımının yüzde 10'luk kısmını Konya karşılamaktadır. Coğrafi anlamda bakıldığında topraklarımızın buna elverişli olduğu gayet açık. Bizler Gözpınarı Mahallemizde bulunan 19 bin metrekare araziden belediyemiz eli ile ilk nohut hasadımızı gerçekleştirdik. Arazimizden kendi imkanlarımızla hasat yaptık, mahsul aldık. Planımız bunu bütün arazilerimiz için yapabilmek ve ülkemize katkı sağlayabilmek" dedi.

Hasattan elde edilen gelirin sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Gerçekleştirilen hasat ile Akşehir'in olanın yine Akşehir halkına ulaştırılması hedefleniyor. - KONYA