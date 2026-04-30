Aksa Sivas Doğalgaz, Gölova ilçesini doğal gazla buluşturdu

Aksa Sivas Doğalgaz, Gölova ilçesini de doğal gazla buluşturarak hizmet verdiği ilçe sayısını 15'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta 2004 yılından bu yana doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Sivas Doğalgaz, "kesintisiz ve güvenli gaz arzı" ilkesiyle hareket ediyor.

2 bin 294 kilometrelik dağıtım şebekesiyle yaklaşık 240 bin aboneyi doğal gaz konforuyla buluşturan şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayıyla lisans alanına dahil edilen Gölova'da çalışmaların tamamlanmasıyla ilçeye doğal gaz arzı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, Gölova'da vatandaşları doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde genişleme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız artık daha çevreci, güvenli ve ekonomik bir enerji kaynağına sahip olmakla birlikte mutfakta tüp bitti, yemek yarıda kaldı sorunu yaşamadan yemek pişirebilecek, sıcak suya yedi yirmi dört erişebilecek ve evinin her odasını eşit bir şekilde ısıtabilecek. Atık derdi, is ve kül sorunu yaşamayacak. Doğal gazın konforundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız online işlemler kanalımız ve Aksa Doğalgaz Mobil uygulamamızı kullanarak aboneliklerine dair tüm işlemlerini gerçekleştirebilir."

Korkmaz, doğal gazın 2026 ocak verilerine göre yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre beş kat, ısınmada kömüre göre üç buçuk kat, ısınmada elektriğe göre de iki kat daha ekonomik bir yakıt olduğunu, doğal gazın Gölova'da yaygınlaşmasıyla birlikte ilçede yaşam kalitesinin artacağını, ticari işletmelere önemli artılar sağlayacağını ve hava kirliliğinin de önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Sivas merkez başta olmak üzere Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara ve son olarak Gölova ilçesiyle Cemel ve Gürçayır beldelerinde doğal gaz dağıtım hizmetine başarıyla devam ettiklerini belirten Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğal gazın kullanıma başlamadan önce güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için mutlaka dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği kontroller tamamlanmalı, ayrıca, ilk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yalnızca dağıtım şirketinin onayı ile doğal gaz kullanımı yapılmalıdır. Doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara sertifikasız kişiler müdahale etmemeli, gerçekleştirilecek her türlü müdahale öncesinde dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmelidir."