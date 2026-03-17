Aksa Sakarya Doğalgaz'ın Şirket Müdürü Resul Korkmaz oldu

Aksa Sakarya Doğalgaz, yeni şirket müdürü olarak Resul Korkmaz'ı atadı. Korkmaz, 2007 yılından itibaren Aksa Doğalgaz bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Sakarya bölgesinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Sakarya Doğalgaz'ın (AGDAŞ) Şirket Müdürü Resul Korkmaz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz'ın geçtiğimiz yılın sonunda birleşme sürecini tamamladığı Sakarya bölgesinde yeni bir atama gerçekleşti.

2007'den itibaren Aksa Doğalgaz bünyesinde yer alan Korkmaz, 2022'den bu yana Aksa Sivas Doğalgaz'ın da Şirket Müdürü olarak görev yapıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Resul Korkmaz, kariyerine 2005-2006'da doğal gaz sektöründe proje mühendisi olarak başladı, ardından proje ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Fırat Üniversitesi'nde Afet ve Kriz Yönetimi alanında ve İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapan Korkmaz, 2007'de Aksa Sivas Doğalgaz'da tesisat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2008'de Aksa Tokat Amasya Doğalgaz'a Tokat Şube Şefi olarak atanan Korkmaz, daha sonra Tokat İl Müdürü oldu.

Korkmaz, 2017-2022 yıllarında Aksa Elazığ Doğalgaz Şirket Müdürü olarak görev yaptı. 2022 Ağustos'ta Aksa Sivas Doğalgaz Şirket Müdürlüğü görevine atanan Korkmaz, 2026 itibarıyla Aksa Sakarya Doğalgaz'ın Şirket Müdürü olarak görevini sürdürecek.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

