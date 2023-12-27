Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'ya Özbekistan'dan 'Dostluk Nişanı'

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı'ya Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Mirziyovey adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov tarafından "Dostluk Nişanı" takdim edildi.

Kazancı'ya söz konusu nişanın, Özbekistan'ın inşa sürecinde devletler arası ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine sunduğu katkı ve enerji yatırımlarıyla ülkeye verdiği destekten dolayı verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı, Aksa Enerji'nin 2 yıldır Özbekistan'da faaliyet gösterdiğini belirterek, "Özbekistan'daki yatırım süreçlerinde Özbekistan devletinin iş birliğini ve desteğini hep arkamızda hissettik. Faaliyette olan üç santralimizden sonra Özbekistan'ın Talimercan şehrine kuracağımız kurulu gücü 430 megavat olan dördüncü doğal gaz kombine çevrim santralimizin inşa ve işletme sürecinde de aynı desteği göreceğimizden kuşkumuz yok. Biz de Aksa Enerji olarak Özbekistan'ın bizlere duyduğu güvenden aldığımız güçle, Talimercan santralimizi 2024 yılı ağustos ayının sonunda kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.