Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulunda Kadın Üye Oranı Yüzde 33'e Yükseldi

Aksa Enerji, yeni dönem yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 25'ten yüzde 33'e yükseldiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefini desteklemek amacıyla iki önemli atama gerçekleştirdi.

Yapılan bu atamalarla birlikte haziran itibarıyla Korhan Baykal, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken, temmuz itibarıyla da Seçil Şendağ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Böylece Aksa Enerji'nin yönetim kurulundaki kadın üye oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen yüzde 25 seviyesinin ve şirketin "Yönetim Kurulu'nda Kadın Üye Politikası" kapsamında belirlediği "en az yüzde 25 kadın üye oranı" hedefinin de üzerinde gerçekleşti.

Açıklamaya göre bu başarı, Aksa Enerji'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne bağlılığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kariyerine 2010'da Aksa Enerji'de İş Geliştirme Yöneticisi olarak başlayan Korhan Baykal, Kazancı Holding ve Holding'e bağlı grup şirketleri Aksa Elektrik, Fırat Elektrik, Aksa Jeneratör'de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. Aksa Elektrik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak 2022'den bu yana görevini sürdüren Baykal, 2024 itibarıyla Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk üstleniyor.

Seçil Şendağ da 2010'da kurduğu 360 İletişim'in Ajans Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik iletişim ve paydaş ilişkileri alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor. Kurumsal iletişim ve sosyal etki iletişimi alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Şendağ, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) başta olmak üzere birçok uluslararası kurumla sosyal etki projelerinde çalışıyor.

Aynı zamanda aktif bir sivil toplum gönüllüsü olan Şendağ, 2017'de Women Influence Forum tarafından "Sosyal Fayda İletişiminde Dünyanın Önde Gelen 30 Liderinden Biri" seçildi.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Naci Ağbal ve Serdar Nişli, Yönetim Kurulu Üyeleri Tülay Kazancı, Ömer Muzaffer Baktır ve Korhan Baykal ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Haydar Yıldız, İlkay Demirdağ ve Özlem Seçil Baykara Şendağ'dan oluşuyor.