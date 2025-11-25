Haberler

Aksa Enerji, Burkina Faso'da 20 Yıllık Elektrik Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksa Enerji, Burkina Faso'nun ulusal elektrik kurumu Sonabel ile yaptığı 20 yıllık anlaşma ile 119 MW kapasiteli elektrik üretim santralini 2026'da devreye almayı hedefliyor. Bu yatırım, bölgenin enerji ihtiyacını güvenilir bir şekilde karşılayacak.

Aksa Enerji, Burkina Faso'nun ulusal elektrik kurumu Sonabel ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzalayarak Afrika'daki sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisine yeni bir yatırım daha ekledi. Şirket, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da toplam 119 MW kurulu güce sahip olacak elektrik üretim santralini 2026'nın son çeyreğinde devreye alacak.

Türkiye'nin önde gelen halka açık serbest elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, Afrika'daki stratejik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da hayata geçirilecek ve kurulu gücü 119 MW olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santrali için bölgenin ulusal elektrik kurumu Sonabel ile (La Société Nationale d'Electricité du Burkina) ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Aksa Enerji, ülkenin başkenti Ouagadougou'da toplam 119 MW kurulu güce sahip olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santralini 2026 yılının son çeyreğinde devreye alacak.

Yeni yatırım, Burkina Faso'nun artan enerji talebinin güvenilir ve kesintisiz şekilde karşılanmasına katkıda bulunurken bölgenin elektrik arz güvenliğine uzun vadeli katkı sunması hedefleniyor. Santralin inşaat ve işletme süreçlerinde yerel tedarik zinciri ve istihdamın desteklenmesi planlanıyor.

"Afrika'nın enerji geleceğini inşa ediyoruz"

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün attığımız stratejik adım, Afrika'da uzun vadeli değer oluşturma vizyonumuzun önemli bir yansımasıdır. Burkina Faso'nun enerji arz güvenliği hedeflerine katkı vermek üzere, tecrübe ve yetkinliklerimizi kullanarak en hızlı ve verimli çözümlerimizi devreye sokacağız. Afrika kıtasında daha önce yaptığımız projelerde olduğu gibi bu projede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Aksa Enerji olarak diğer projelerde olduğu gibi bu proje de uzun vadeli, döviz bazlı bir anlaşmadır. Bir defa daha vurgulamam gerekirse, bulunduğumuz coğrafyalarda güçlü finansal yapımız, yüksek mühendislik gücümüz ve 25 yılı aşkın deneyimimizle fark oluşturuyoruz" dedi.

Şirket, yapılan yeni anlaşmalarla sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisinin bir parçası olarak Afrika'da üstlendiği projelere bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket; Gana, Senegal ve Gabon'un ardından Burkina Faso ile kıtadaki yatırımlarını artırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'ye savaş baltalarını çekti! Son açıklaması daha sert
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.