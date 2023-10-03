Aksa Doğalgaz, Başmakçı'da ilginç bir şebeke döşeme işine imza attı

Afyonkarahisar'da doğalgaz dağıtımı işini gerçekleştiren Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Başmakçı ilçesinde bir mahallede yaptığı yaklaşık 100 metrelik hattı bir gün sonra planda olmadığı gerekçesi ile geri söktü. Olay sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Afyonkarahisar'da doğalgaz dağıtımı işini gerçekleştiren Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Başmakçı ilçesinde ilginç bir şebeke döşeme işine imza atarak, bir mahallede yaptığı yaklaşık 100 metrelik hattı bir gün sonra planda olmadığı gerekçesi ile geri söktü. Olay sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İlginç olay, Başmakçı ilçesi Gülistan mahallesinde yaşandı. Bölgede doğalgaz hattı çalışması yapan Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş., çalışanları mahalledeki iki sokağa yaklaşık uzunluğu 100 metreyi bulan boru döşedi. İş makineleri ile sokaklarda kazılan yerlere döşenen borular bir gün sonra sökülmeye başlandı. Vatandaşların olaya tepki göstermesi üzerine ise şirket çalışanları boruları 'planda yok' gerekçesi ile söktüklerini belirttiler. Şirketin kazı esnasında bozduğu asfalt yolları ise geçici olarak toprakla kapatması ise bir başka tepki gösterilen olay oldu.

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürü Tuncay Gezer ise olayı doğrulayarak, "Vatandaşın şikayeti var ama belli bir plan çerçevesinde çalışmak zorundayız. Projede olmayan şekilde sokağa yanlışlıkla girilmiş. Yanlış yapılan yeri düzeltmek zorunda kaldık" dedi. - AFYONKARAHİSAR