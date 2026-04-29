Aksa Çukurova'dan "Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü" kampanyası

Aksa Çukurova Doğalgaz, dağıtım hizmeti verdiği Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sertifikalı tesisat firmaları işbirliğiyle "Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü" kampanyasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mutfağında doğal gaz dönüşümünü kısa sürede gerçekleştiren vatandaşlar, yemeklerini tüpe göre 5 kat daha ekonomik pişirebiliyor.

Kampanyadan yararlananlar, 6 ay süresince ayda 3 bin lira ödeyerek pratik, güvenli ve hesaplı kullanım avantajı elde ediyor.

Açıklamada, ortalama 3 saat süren ve ilave tadilat çalışması gerektirmeyen tesisat dönüşümünün ardından vatandaşların yemeklerini doğal gaz konforuyla pişirmeye başlayabildiği vurgulanırken, kampanya kapsamında mutfaklarda tüp bitme sorununa kalıcı çözüm sunulduğu belirtildi.

Ayrıca kampanyadan yararlanılması halinde yapılan dönüşümün sağladığı tasarruf sayesinde maliyetin ortalama 14 ayda kendini amorti ettiği ifade edildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dönüşüm işlemlerini yalnızca kampanyaya katılan sertifikalı tesisat firmalarıyla yapabiliyor. Firma listesi ve başvuru koşullarına www.aksadogalgaz.com.tr adresinden veya Aksa Doğalgaz ofislerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar sunulan fırsattan sertifikalı tesisat firmalarıyla anlaşma sağlayarak 1 Ekim'e kadar faydalanabilecek.