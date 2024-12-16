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Akmerkez Yılbaşı Etkinliklerini Duyurdu

Akmerkez Yılbaşı Etkinliklerini Duyurdu
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Akmerkez, Aralık ayı boyunca düzenleyeceği Pop-Up Fest, yılbaşı kortejleri ve çeşitli sürpriz etkinliklerle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Yenilenen dekorasyon ve özel aktivitelerle dolu bir yılbaşı atmosferi sunulacak.

Akmerkez, yılbaşına özel etkinliklerini duyurdu. Aralık ayı boyunca düzenlenecek Pop-Up Fest, yılbaşı kortejleri ve sürprizlerle dolu etkinliklerle ziyaretçiler ağırlanacak.

Akmerkez, bu sene yenilenen yılbaşı dekorlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Rengarenk yılbaşı süslemeleriyle Akmerkez, ziyaretçilerini özel bir atmosferde karşılayacak. Yenilenen yılbaşı dekorasyonu, özel etkinlikleri, seçkin mağazaları ve yeni yıla özel imkanlarıyla dikkat çeken Akmerkez'in Aralık ayı etkinlik takvimi açıklandı.

Etkinlik takvimi:

Pop-Up Fest (2-30 Aralık)

Yılbaşı Korteji (21-22 ve 28-29 Aralık)

Hediyeni Yakala (20-31 Aralık)

Hediye Paketleme Hizmeti (21-31 Aralık) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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