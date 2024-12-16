Akmerkez Yılbaşı Etkinliklerini Duyurdu

Akmerkez, yılbaşına özel etkinliklerini duyurdu. Aralık ayı boyunca düzenlenecek Pop-Up Fest, yılbaşı kortejleri ve sürprizlerle dolu etkinliklerle ziyaretçiler ağırlanacak.

Akmerkez, bu sene yenilenen yılbaşı dekorlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Rengarenk yılbaşı süslemeleriyle Akmerkez, ziyaretçilerini özel bir atmosferde karşılayacak. Yenilenen yılbaşı dekorasyonu, özel etkinlikleri, seçkin mağazaları ve yeni yıla özel imkanlarıyla dikkat çeken Akmerkez'in Aralık ayı etkinlik takvimi açıklandı.

Etkinlik takvimi:

Pop-Up Fest (2-30 Aralık)

Yılbaşı Korteji (21-22 ve 28-29 Aralık)

Hediyeni Yakala (20-31 Aralık)

Hediye Paketleme Hizmeti (21-31 Aralık) - İSTANBUL