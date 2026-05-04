Akmerkez Hype Fest başladı

Alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezi Akmerkez, sağlıklı yaşamı destekleyen aktivitelerin yer aldığı Hype Fest'in başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akmerkez'de 10 Mayıs'a kadar devam edecek Hype Fest, hareketi, enerjiyi ve sağlıklı yaşam anlayışını bir araya getiren programla festival atmosferi yaşatıyor.

"Sağlık, sadelik ve zarafet" odağında kurgulanan Hype Fest'te katılımcılar, hem fiziksel hem zihinsel olarak yenileneceği deneyimlerle buluşuyor.

Festival kapsamında, "Hyrox Performance Coach Ercan Çimenay" eşliğinde "Hyrox" antrenmanı deneyimi, fonksiyonel hareketi ve dayanıklılığı bir araya getirerek yüksek tempolu spor antrenman programı sunuyor.

Denge ve farkındalık arayanlar için ise Yoga Eğitmeni Ronit Arhanyan rehberliğinde gerçekleştirilen yoga ve nefes çalışmaları, şehir temposuna kısa bir ara vermek isteyenler için sakin ve yenileyici mola imkanı sağlıyor.

Ayrıca, EKA Connection ile çello eşliğinde akışkan yoga&meditatif sesler, keman&gitar eşliğinde tao vinyasa akışı ve meditatif ses banyosu, nefes&bedensel farkındalık akışı meditatif ses deneyimi gibi ses meditasyonuna yönelik dersler de festivalin ilgi çeken deneyimleri arasında öne çıkıyor.

Hype Fest ayrıca çocuklara hitap eden aktivitelerle de dikkati çekiyor. Bu kapsamda 5 Mayıs'a kadar "Özüm Erişmiş" eşliğinde devam eden spor deneyimiyle çocuklar da festivaldeki yerini alacak.

Festival alanında irisconceptevents tarafından kurulacak "Hype Bazaar" ise sağlıklı yaşamı destekleyen ürünler ve markalarla ziyaretçilere yeni keşifler sunuyor.

Hype Fest, 10 Mayıs'ta DJ Tankut Karakurt ve Wake Up Call Bebek ile gerçekleştirilecek kapanış partisiyle son bulacak.