AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 25 Milyon Euro Değerinde Kredi Anlaşması İmzaladı

AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 25 milyon euro değerinde kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Kredi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen yatırımlara finansman sağlanacak.

AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 25 milyon euro değerinde kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Kredi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen yatırımlara finansman sağlanacak.

Leasing çözümleriyle farklı sektörlerden yatırımları destekleyen AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro değerinde kredi anlaşmasına imza attı. Kredi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak.

AKLease Genel Müdürü Eser Okyay yeni anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "AKLease olarak EBRD ile imzalamış olduğumuz bu kredi anlaşması çevreci yatırımlar hayata geçirmek isteyen müşterimiz için yeni bir soluk olacak. Türkiye leasing sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik ürünü olan ECOLease kapsamında destekleyeceğimiz yatırımlar ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. ECOLease ile sürdürülebilirlik ve enerji finansmanı tarafında sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak ve büyütmek istiyoruz. Taahhütümüz; 2030 yılında portföyümüzün tamamının ECOLease ürünlerinden oluşması ve böylece yüzde yüz sürdürülebilirlik odaklı bir ürün portföyüne sahip olmak. İmzaladığımız kredi anlaşmaları da bize bu yolda büyük bir güç katıyor ve bizi bu taahhüdümüze daha çok yaklaştırıyor." - İSTANBUL