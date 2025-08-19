Akiş GYO, Stevie Awards'ta Ödül Kazandı

Akiş GYO yatırımlarından Akasya ve Akbatı, uluslararası alanda, kurumsal dünyanın en prestijli ödüllerinden Stevie Awards'ta başarı elde etti. Akasya, Bosphorun Indoor projesi ile 'Marka ve Deneyimler - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkinliği' kategorisinde altın ödülü kazanırken; Akbatı ise, Yeşil Takım projesi ile 'Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi' ve 'Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Başarısı' kategorilerinde bronz ödülün sahibi oldu.

Akasya'nın Nisan ayında hayata geçirdiği 'Bosphorun Indoor' projesi, Türkiye'nin İlk AVM Koşusu olma özelliğiyle dikkat çekti. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Spor Vakfı aracılığıyla Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara spor ekipmanı olarak bağışlandı. Proje kapsamında; kültürel farkındalığı ve toplumsal etkileşimi güçlendiren interaktif alanlar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sağladı. Bu anlamlı ve interaktif deneyim, Brand & Experiences - CSR Event (Marka ve Deneyimler - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkinliği) kategorisinde altın ödülle uluslararası prestij de kazandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİNE ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Akbatı ise, çevre bilinci güçlendirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yeşil Takım' projesi ile iki farklı kategoride ödüllendirildi. Sustainability Initiative of the Year – in Europe (Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi) ve Achievement in Environment, Social, and Governance (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Başarısı) kategorilerinde bronz ödülün sahibi olan Akbatı, sürdürülebilirlik hedeflerini somut projelerle desteklediğini uluslararası arenada da kanıtladı.

Ödüller, Akasya ve Akbatı'nın toplumsal ve çevresel değer yaratma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
