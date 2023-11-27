Akiş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notu güncellendi

Akkök Holding'in iştiraki Akiş GYO, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan genel değerlendirmede, derecelendirme notunu 9,64 olarak güncellediğini duyurdu. Akiş GYO, sektördeki lider konumunu korumak için kurumsal yönetimde gösterdiği üstün performans ve sürekli iyileştirme çabalarına odaklanmaya devam ediyor.

Akkök Holding'in iştiraki Akiş GYO, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan genel değerlendirmede, derecelendirme notunu 9,64 olarak güncellediğini duyurdu.

Raporda 4 kategorinin ağırlıklarına göre oluşan genel değerlendirme notuna yönelik konuşan Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü Levent Çanakçılı, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe zirvede yer aldığını ve kurumsallık anlayışı ile Türkiye'de bulunan diğer GYO'lar arasında farklı bir konuma sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akiş GYO, sektördeki lider konumunu korumak için kurumsal yönetimde gösterdiği üstün performans ve sürekli iyileştirme çabalarına odaklanmaya devam ediyor. Kurumsal yönetişimi güçlü halka açık şirketlerin hisselerinin özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından tercih edilen yatırım araçlarının başında geldiğini ve bu durumun her geçen gün daha da ivme kazandığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda şirket, paydaşlarına ve yatırımcılarına karşı üstlendiği sorumluluğu en üst düzeyde tutarak güvenilir bir ortam sağlamak için kararlılıkla çalışmaktadır. Bu çabalar, Akiş GYO'nun geleceğe yönelik finansal ve operasyonel hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemesine olanak sağlayacaktır."