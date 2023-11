Haberler ›› Ekonomi ›› Akfen Yenilenebilir Enerji, 'Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü'ne layık görüldü

Akfen Yenilenebilir Enerji, 'The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023' kapsamında 'Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü' (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) kategorisinde ödül aldı. Şirket, 2023 yılında gerçekleştirdiği 3.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemiyle bu ödülü kazandı.