Akfen Yenilenebilir Enerji, 'Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü'ne layık görüldü

Akfen Yenilenebilir Enerji, sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen 'The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023' kapsamında 'Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü' (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Yaklaşık 700 MW'lık kurulu güce sahip olan ve sadece güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının mart ayında gerçekleştirdiği 3.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemiyle bu ödülü kazandı.

"YÜKSELEN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN FİNANSAL PİYASALARDAKİ ETKİNLİĞİ"

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, aldıkları ödülün, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki son yıllardaki yükselişinin yanı sıra finansal piyasalardaki etkinliğini de simgelediğine dikkat çekerek "Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Güngör, aldıkları ödülün Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki son yıllardaki yükselişinin yanı sıra finansal piyasalardaki etkinliğini de simgelediğine dikkat çekti. Güngör, "2023 yılının mart ayında gerçekleştirdiğimiz halka arza gösterilen yoğun ilgi, sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir enerji potansiyeline olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. Ödül, ayrıca sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) faktörlerine dayalı yatırımların artan önemini vurgulamaktadır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.