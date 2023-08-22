Akfen Yenilenebilir Enerji, Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde Karbon Kredisi Satışıyla Gelir Elde Etti

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'de bulunan Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 1.83 milyon dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'de bulunan 112 MW gücündeki Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES), çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli satışlardan birini gerçekleştirdi. Şirket, İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine tek seferde gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 1.83 milyon dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye adına günümüz karbon piyasasında önemli satışlardan bir tanesini gerçekleştirdi. Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW'lık kurulu güce sahip şirket, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda ekonomiye de pozitif katkı sağlamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'de bulunan 112 MW gücündeki Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES), çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 1.83 milyon dolarlık gelir elde etti. Şirketin şimdiye kadar gerçekleştirdiği karbon satışlarının miktarı 1.4 milyon tona ulaşırken, bunun Türkiye'ye oluşturduğu ekonomik değer 2.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Elde edilen gelir işletmede olan çevresel sürdürülebilirlik odaklı enerji projelerin devam eden faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek.

"Her alanda sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz"

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, yaptığı açıklamada, "Enerji sektöründeki liderliğimizi sürdürürken, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme hedeflerimizi de bir arada tutmayı amaçlıyoruz. Karbon kredisi satışıyla elde ettiğimiz gelir, hem çevresel hedeflerimize olan taahhüdümüzü yansıtıyor hem de Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlıyor" dedi.

Güngör, enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Günümüzde çevreye verilen zararı minimize etmek adına; karbon salınımlarını azaltmak için şirketlerin ihtiyacı olan karbon emisyonu denkleştirme uygulamasına katkıda bulunuyor olmak, hem daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir dünya hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı; hem de şirket hedeflerimize uyumumuzu sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL