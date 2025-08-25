Akfen Yenilenebilir Enerji, Denizli RES'te Kapasite Artışını Devreye Aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Denizli Rüzgar Enerji Santrali'ndeki (RES) 19,2 megavatlık kapasite artışının ilk kısmını devreye alarak toplam kurulu gücünü 802 megavata çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 100 bağlı ortaklığı Korda Enerji aracılığıyla Denizli RES'in 19,2 megavatlık kapasite artışının ilk kısmını devreye aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamasına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından EÜ/3382-10/2050 lisans numarasıyla onaylanan ve başlangıçta 24 megavat kurulu güce sahip Denizli RES'in 19,2 megavatlık kapasite artışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından mevzuata uygun olarak geçici kabul edildi ve ticari enerji üretimine başladı.

Böylece şirketin yenilenebilir enerji santrallerindeki toplam kurulu gücü 802 megavata ulaştı.

Söz konusu yatırım, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 3 yıllık yatırım programı kapsamındaki birinci aşama yatırımları içerisinde yer alan toplam 102 megavatlık RES kapasite artış projelerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

2025 sonunda 887 megavat kurulu güç hedefi

Şirket, hibrit GES ve RES kapasite artış yatırımlarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Bu yatırımların devreye alınmasıyla Akfen Yenilenebilir Enerji'nin toplam kurulu gücünün 887 megavata ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Denizli'de yer alan rüzgar enerji santralimiz ile devreye aldığımız kapasite artışı, yalnızca şirketimizin değil ülkemizin enerji bağımsızlığına da önemli katkılar sağlayacak. 2025 sonunda 887 megavata ulaşacak kurulu gücümüzle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz."