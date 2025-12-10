Haberler

Akfen Yenilenebilir Enerji, santral bölgelerinde yaşayan üreticiler için eğitimler düzenliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çiftçilere ve kadınlara yönelik bir tarım eğitimi düzenledi. Eğitimde modern seracılık, meyvecilik ve finansman konularında bilgiler verildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji yatırımlarını çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bütünleştirerek faaliyet gösterdiği bölgelerde çiftçiler, kadınlar ve yerel topluluklar için seracılık, meyvecilik, profesyonel destekler, tarım kredileri ve hibe programlarını kapsayan bir tarım eğitimi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde düzenlediği eğitime, Umurbey Belediye Başkanlığı, Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Lapseki Ziraat Bankası Müdürlüğü ve çok sayıda çiftçi ile yöre halkı katılım sağladı.

Eğitim kapsamında modern seracılık uygulamaları, meyvecilikte verimliliği artıran yöntemler, tarımsal üretimde profesyonelleşme, devlet destekleri, tarım kredileri ve hibe programlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Çevre Yönetimi ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Solmaz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilerin seracılık ve meyvecilik alanlarında daha profesyonel üretim yapabilmelerini, finansman ve destek programlarına erişebilmelerini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Tüm paydaşlarımızı ortak akılda buluşturmanın, daha iyi tarım ve daha güçlü bir yerel ekonomi için önemli olduğuna inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Çanakkale'de toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı görev ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, santral yatırımlarının bulunduğu bölgelerde yalnızca tarımsal eğitimler değil, kadınlara yönelik sosyal içerikli programlar da yürütüyor. Şirket, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonuyla Türkiye'nin 18 ilindeki 27 kırsal yerleşimde kadınlara sağlık, hijyen, çocuk gelişimi ve dijital okuryazarlık konularında yüz yüze eğitimler veriyor. Bu eğitimlerle kırsalda yaşayan kadınlarda sosyal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel topluluklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
title