Akfen Yenilenebilir Enerji, santral bölgelerinde yaşayan üreticiler için eğitimler düzenliyor

Akfen Yenilenebilir Enerji yatırımlarını çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bütünleştirerek faaliyet gösterdiği bölgelerde çiftçiler, kadınlar ve yerel topluluklar için seracılık, meyvecilik, profesyonel destekler, tarım kredileri ve hibe programlarını kapsayan bir tarım eğitimi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde düzenlediği eğitime, Umurbey Belediye Başkanlığı, Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Lapseki Ziraat Bankası Müdürlüğü ve çok sayıda çiftçi ile yöre halkı katılım sağladı.

Eğitim kapsamında modern seracılık uygulamaları, meyvecilikte verimliliği artıran yöntemler, tarımsal üretimde profesyonelleşme, devlet destekleri, tarım kredileri ve hibe programlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Çevre Yönetimi ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Solmaz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilerin seracılık ve meyvecilik alanlarında daha profesyonel üretim yapabilmelerini, finansman ve destek programlarına erişebilmelerini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Tüm paydaşlarımızı ortak akılda buluşturmanın, daha iyi tarım ve daha güçlü bir yerel ekonomi için önemli olduğuna inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Çanakkale'de toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı görev ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, santral yatırımlarının bulunduğu bölgelerde yalnızca tarımsal eğitimler değil, kadınlara yönelik sosyal içerikli programlar da yürütüyor. Şirket, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonuyla Türkiye'nin 18 ilindeki 27 kırsal yerleşimde kadınlara sağlık, hijyen, çocuk gelişimi ve dijital okuryazarlık konularında yüz yüze eğitimler veriyor. Bu eğitimlerle kırsalda yaşayan kadınlarda sosyal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel topluluklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.