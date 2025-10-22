Haberler

Akcoat, 'The Future Project' Staj Programının Yeni Dönemini Başlattı

Akcoat, genç mühendis adaylarının iş dünyasına hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'The Future Project' staj programının yeni dönemini başlattı. 6 Ekim'de başlayan program, 19 Haziran 2026'da sona erecek ve stajyerler gerçek projelerde çalışarak profesyonel deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Akcoat, genç mühendis adaylarının iş dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü "The Future Project" staj programının yeni dönemini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de başlayan program 18 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek final sunumlarıyla sona erecek ve 19 Haziran'da tamamlanacak.

Üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinden6 stajyerin katıldığı programda gençler, AR-GE süreçlerinde gerçek projelerde görev alarak profesyonel deneyim edinecek.

Akcoat, genç profesyonellerin kariyer gelişimini 2018'den beri destekliyor. Özellikle metalurji ve malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya ve endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitimi devam eden üniversite öğrencilerinin veya bu bölümlerden yeni mezun olanların katılabildiği The Future Project programı, stajyerlerin teorik bilgilerini gerçek iş problemleri üzerinde uygulamalarını, proje yönetimi, analiz, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerini, iş ortamında sorumluluk almalarını ve profesyonel ağ kurmalarını hedefliyor.

Program kapsamında stajyerler, Akcoat'ın farklı üretim ve AR-GE departmanlarında, saha, üretim, kalite kontrol, AR-GE, süreç iyileştirme ve üretim mühendisliği gibi alanlarda uygulamalı görevler üstleniyor.

Stajyerler, program süresince belirlenen proje konularında ekipler halinde çalışarak somut çıktılar üretiyor ve bu çıktılar uygulama, raporlama ve üst yönetim sunumu aşamalarında değerlendiriliyor.

Program sonunda, proje performansı, teknik yetkinlik ve takım içi katkı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylara şirket içi işe alım ve uzmanlık pozisyonlarında öncelik tanınıyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
