Akçakoca Balıkçıları Yeni Sezona Umutsuz Başladı

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının avcılığı olumsuz etkilemesi nedeniyle yeni av sezonuna beklentilerin altında bir başlangıç yaptıklarını belirtiyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karataş, bu yıl hamsi avcılığının beklendiğini ancak kıyı balıkçılığının zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Yeni avlanma sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açılan Akçakocalı balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının henüz istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle limana bekledikleri avla dönemedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonuna beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karataş, sezonun balıkçılar için umut verici başlamadığını belirtti. Deniz suyu sıcaklığının avcılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Karataş, "Sezon başladı ancak balıkçılar umduğunu bulamadı. Şu anda geleneksel kıyı balıkçılığı için hiçbir avcılık yok. Tekneler denize dahi çıkmıyor" dedi.

"Havalar soğudukça çok ciddi bir hamsi avcılığı bekliyoruz"

Büyük teknelerin az miktarda hamsi avlayabildiğini dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Kıyı balıkçılığını bıraktık, sadece deniz salyangozu avcılığı yapıyoruz. Bu sene palamut zaten yok. Avcılığın hamsi ağırlıklı olacağını öngörüyoruz. Şu anda denizin sıcaklığından dolayı az çıkıyor ama denizde aşırı bir hamsi var. Havalar soğudukça çok ciddi bir hamsi avcılığı bekliyoruz. Trollerimiz de çok zayıf. Gırgırlar bir şekilde hamsi veya istavrit ile kendilerini geçindirebilirler ama geleneksel kıyı balıkçıları olarak çok zor bir yıl bizi bekliyor" - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
