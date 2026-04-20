Akbatı 23 Nisan'ı çocuklara özel etkinliklerle kutlayacak

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO bünyesinde faaliyet gösteren Akbatı AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Gökkuşağı Koleji işbirliğiyle kortej yürüyüşü, sahne gösterileri ve koro performansları gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek programda çocuklar sahne etkinliklerinde yer alabilecek.

Ayrıca 23 Nisan ve 26 Nisan'da "çocuk çarkı" etkinliği düzenlenecek. Akbatı Mobil Uygulaması üzerinden alınacak kodla katılım sağlanabilen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Etkinlik programı, 25 Nisan'da yapılacak ritim ve perküsyon atölyesiyle devam edecek. Söz konusu atölye çalışmasıyla çocukların hareket ve ses yoluyla ritim duygularının desteklenmesi hedefleniyor.