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Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan İlk Mezunlar

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan İlk Mezunlar
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Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu işbirliğiyle düzenlenen 'Yatırıma Hazırlık Programı' başarıyla tamamlandı. 4 hafta süren programda 17 girişim mezun olurken, 6 girişim yatırım alma sürecine hak kazandı.

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Arya Yatırıma Hazırlık Programı" ilk mezunlarını verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Girişim Bankacılığının, Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığı işbirliği kapsamında ilk kez düzenlenen Yatırıma Hazırlık Programı'nın jüri değerlendirme günü ve mezuniyet etkinliği gerçekleştirildi.

4 hafta süren program sonunda 17 girişim, süreci başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Bu girişimler arasından belirlenen 10 girişim ise jüri karşısında sunum yaptı. Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu liderleri ile Şirket Ortağım, Galata Business Angels ve EGİAD Melekleri fon yöneticileri ve bireysel melek yatırımcılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda 6 girişim, yatırım alma sürecinde ilerlemeye hak kazandı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Yatırıma Hazırlık Programı'nda, 100'e yakın başvuru arasından 17 girişim seçildi. Program, 4 haftalık hibrit bir yapıdan oluşurken, girişimcilere pazar araştırmasından finansal projeksiyona kadar 12 farklı başlıkta eğitim ve mentörlük desteği sunuldu.

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu, yatırıma hazırlık programının yanı sıra bir yıllık süreçte girişimcilere yönelik 7 farklı program düzenledi. 1000'e yakın başvuru alan bu programlardan 100 girişimci faydalandı. Düzenlenen atölyelere ise 300'den fazla girişimci ve girişimci adayı katıldı. Bu çalışmalardan yararlanan pek çok girişimci, yatırım alma, yurt dışına açılma ve ekiplerini büyütme adımlarını gerçekleştirdi.

"Stratejik işbirliklerine büyük önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için stratejik işbirliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Arya Kadın Yatırım Platformu ile gerçekleştirdikleri "Yatırıma Hazırlık Programı"nın, girişimcileri geleceğe hazırlama hedeflerinin somut bir örneği olduğunu vurgulayan Özdeğirmenci, "Bu programla girişimcileri çok zengin bir içerik ve mentörlük süreciyle destekliyoruz. Son aşamada gerçekleşen yatırım süreci ile de onları daha büyük hedeflere taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdeğirmenci, "Bugün mezun ettiğimiz girişimcilerin, yarının lider girişimlerini, unicorn'larını inşa edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla girişimcinin yenilikçi fikirlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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