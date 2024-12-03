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Akbank'tan Enerjisa'ya 100 Milyon Dolar Yeşil Finansman Desteği

Akbank'tan Enerjisa'ya 100 Milyon Dolar Yeşil Finansman Desteği
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Akbank, Enerjisa Enerji Üretim'in 750MW'lık rüzgar enerjisi santrali yatırımı için 100 milyon dolarlık yeşil finansman sağladı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sürdürülebilir finansman hedefleri hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren Akbank, Enerjisa Enerji Üretim'in 750MW'lık rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımı için 100 milyon dolarlık yeşil finansman sağladı.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren Akbank, Enerjisa Enerji Üretim'in 750MW'lık rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımı için 100 milyon dolarlık yeşil finansman sağladığını duyurdu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak 2030 yılına kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla, 352 milyar TL'ye ulaşmış durumdayız. Enerjisa Üretim'e sağladığımız 100 milyon dolarlık yeşil finansmanla bu alandaki kararlılığımızın altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: "2016 yılı itibarıyla, enerji üretimi alanında, yalnızca yenilenebilir enerji üretimi projelerini kredilendirdik. Dışa bağımlılığı azaltmak için kapasite artışı, hibrit ve öz tüketim santral yatırımlarını odağımıza aldık. Bugün geldiğimiz noktada Akbank'ın toplam enerji portföyünde yenilenebilir enerji payı %76'ya ulaştı. Yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çözümlerimizle Türkiye'nin ekonomik ve çevresel geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Toplam finansman tutarı 1 milyar dolar olan RES projesi, Akbank'la birlikte U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Proparco, JPMorgan, HSBC, KfW IPEX-Bank ve Deutsche Investitions gibi önemli finans kuruluşlarının desteğiyle yürütülüyor. Aydın, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kurulması planlanan santrallerin yılda 2.51 TWh elektrik üretmesi bekleniyor. Yatırımla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Enerjisa Enerji Üretim'in bu yatırımının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın YEKA RES-2 Modeli kapsamında gerçekleşmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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