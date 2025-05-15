Akbank, Sürdürülebilir Finansman Ödülleri'nde 7 Ödül Kazandı

Akbank, Sürdürülebilir Finansman Ödülleri'nde 7 Ödül Kazandı
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Akbank, Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025 kapsamında 7 ödül alarak uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. 'Sosyal Bonolarda Dünyanın En İyi Bankası' seçilirken, Türkiye'de de 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Banka' ödülünü kazandı.

Akbank, Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025 kapsamında 7 ödülün sahibi oldu.

Küresel çapta önemli bir başarıya imza atan Akbank, "Sosyal Bonolarda Dünyanın En İyi Bankası" seçildi. Önemli faaliyetleriyle dikkat çeken banka, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde "Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması", "Sürdürülebilir Altyapı / Sürdürülebilir Proje Finansmanında En İyi Banka", "Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Banka", "Sosyal Bonolarda En İyi Banka", "Sürdürülebilir Toplumları Desteklemede En İyi Banka" ödüllerine layık görüldü. Akbank, Türkiye'de de "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülünü bir kez daha kazandı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Dünyanın içinde bulunduğu zorluklara karşı finansal kurumların ellerindeki en büyük güç, sürdürülebilir finansman aracılığıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşüme yön verebilme kapasiteleridir. Akbank olarak, biz de bu gücümüzü sadece finansal başarılarla değil, daha iyi bir dünya oluşturma hedefiyle şekillendiriyoruz. İnsan odaklılığıyla öne çıkan sürdürülebilirlik stratejimizle yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal, toplumsal ve ekonomik alanlarda da olumlu bir etki oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"Sürdürülebilir finansman faaliyetleriyle Akbank artık uluslararası arenada öncü bankalardan"

Gür açıklamasına şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik, özellikle de sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetleriyle Akbank artık uluslararası arenada öncü bankalardan biri haline geldi. Kazandığımız saygın ödüllerle Türk Bankacılık Sektörünü, bu kadar önemli bir konuda, uluslararası arenada temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje finansmanı portföyümüzdeki öncü çalışmalarımız, yenilikçi sürdürülebilir borçlanma projelerimiz, yeşil ve sosyal finansman alanındaki geniş ürün yelpazemiz ve Net Sıfır hedeflerimiz kapsamında attığımız kararlı adımlar, başarılarımızın temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin 19 farklı bölgesinde hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Finansman Elçileri programımızın da bu alana yeni bir perspektif kazandırdığını düşünüyoruz."

"Sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz"

"Akbank olarak, sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu ödüllerle birlikte, yalnızca bankacılık sektöründe değil, daha iyi bir dünya inşa etme yolunda da öncü bir güç olmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir ve daha umut dolu bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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