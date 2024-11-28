Akbank LAB, Global Fintek ve Startup'ları PoChallenge Programıyla Buluşturdu

Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB, PoChallenge programıyla global ölçekte fintek, startup ve teknoloji şirketlerini yenilikçi projeler geliştirmek için bir araya getirdi.

Akbank'ın yenilikçi fikir ve çalışmalarını koordine eden inovasyon merkezi Akbank LAB, yeni nesil bir yaklaşımla bir sonraki iş ortaklarını arıyor. Akbank LAB, düzenlediği 'PoChallenge' programı ile tüm dünyada fintek, startup ve teknoloji şirketlerini birlikte proje geliştirmeye, böylece yeni nesil ürün ve hizmetleri birlikte hayata geçirmeye davet etti. Birçok farklı ülkeden 65 firmanın başvurduğu çağrıda kısa listeye kalan 12 firmadan 6'sı ise Akbank LAB'de gerçekleştirilen Demo Day'de buluştu.

Demo Day, global çapta güçlü konuşmacılar ile desteklendi

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Geleceğin bankası olmak sadece yeni teknolojileri benimsemeyi değil; bir finans kurumu olmayı yeniden hayal etmeyi gerektiriyor. Bu dönüşüme uyum sağlayabilen bir kurum olmanın sırrı ise çağımızın dönüştürücü teknolojilerini geleneksel bankacılığın ötesine uzanan, anlamlı ortaklıklar oluşturmak için kullanmamız. Akbank LAB ile birlikte banka ve finteklerin bir araya gelmesinin finans sektöründeki en dönüştürücü güçlerden biri olduğunu kanıtladığımıza inanıyoruz. Yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin her anında yanında olmaya ve kurduğumuz iş birlikleri ile ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte, gelecek bilimci ve yazar Brett King, Bankacılık 5.0 odağında fütürist bir konuşma ile gelecek 50 yılda bankacılığın dönüşümüne ilişkin geleneksel bankalar, yapay zeka oyuncuları, teknoloji devleri ve fintekleri içeren bir bankacılık ekosisteminden bahsederken banka ve fintek partnerliklerinin önemine vurgu yaptı. King, "Bankacılık 4.0, bağlamsal teknolojiler aracılığıyla gömülü finansı hayatımıza getirdi. Ancak, yapay zeka odaklı Bankacılık 5.0 büyük ölçüde kod tabanlı olacak; akıllı sözleşmeler ve makineler tarafından okunabilen tokenlar ve para birimleriyle yönetilecek. Bu nedenle gelecekte bankacılık, gerçek zamanlı olarak davranışınıza ve bulunduğunuz ortama göre uyarlanmış şekilde ne zaman ve nerede ihtiyacınız olursa olsun kullanılabilir olacak; hayatınıza ve işinize göre şekillenecek" dedi.

Açık inovasyon ve iş birliğinin canlı bir örneği ise Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Küçükünal'ın Akbank LAB'in proje partnerlerinden Strands ile gerçekleştirdiği panelde katılımcılara aktarıldı. PoChallenge ile birlikte Akbank LAB'in ReFi Türkiye inisiyatifi ve Microsoft AI for Good Lab ortaklığında 'İyilik için Yapay Zeka' odaklı çözümler de desteklendi.

PoChallenge çağrısı her yıl yinelenecek

Yapılan açıklamaya göre, Demo Day'in ardından davet edilen firmalarla kavram kanıtlama çalışması gerçekleştirmek üzere değerlendirmeler hızla başlatılacak. Katılımcılarına kısa vadede banka ile ücretli proje geliştirme hakkı sunan, projenin başarılı olması durumunda uzun vadede ise bankanın tedarikçisi olma imkanı veren program; her yıl yenilenerek geleneksel hale gelecek. - İSTANBUL