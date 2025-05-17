Geleceği gençlerle birlikte inşa etme vizyonuyla yola çıkan Akbank Gençlik Akademisi dördüncü yılını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Gençlik Akademisi, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle buluşmaya devam ederken, sürdürülebilirlik, yapay zeka, veri analitiği ve inovasyon gibi alanlara odaklanan Akademi, gençlerin yeni nesil yetkinlikler kazanmasını ve kariyerlerini şekillendirmesini destekliyor.

Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin 208 aktif üniversitesinin 204'ünden 183 bini aşkın öğrenciye ulaşan akademi, düzenlediği 169 eğitim ve etkinlikle gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağladı.

Türkiye genelinde 10 farklı üniversitede düzenlenen Kampüs 101 etkinlikleri ve Yetkinliğe Giriş 101 programları, binlerce gençle buluşma imkanı sunarken, 12 bini aşkın katılımcı, teoriği pratikle birleştirerek gelişim yolculuklarına yeni bir boyut kazandırdı.

Bu programların ardından kendilerini geliştirmek isteyen gençler için tasarlanan Yetkinlik Gelişim Eğitimleri, 340'ın üzerinde katılımcıya kariyerlerinde fark yaratacak beceriler kazandırdı.

Akbank Fellowship Programı, 2024'te dördüncü dönemine başlarken, üçüncü dönem mezunlarını da başarıyla verdi. Bu kapsamda gençler Akbank liderleriyle tersine mentorluk, sosyal girişim tasarımı ve uluslararası eğitimler gibi birçok alanda deneyim kazandı.

Akbank Düşünce Kulübü de bu yıl 15'inci dönemini tamamladı. Bugüne kadar 35 öğrenci bu program sayesinde Harvard Yaz Okulu deneyimi yaşadı. Ayrıca üniversite kulüplerine yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Akbank Kampüste programı, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda gençlere önemli katkılar sundu.

"Geleceğin Bankacılığı" dersiyle Akbank liderleri, Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle modern bankacılığı uygulamalı olarak üniversite öğrencilerine aktardı. 13 hafta süren bu süreçte 19 Akbanklı lider bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

2024 boyunca düzenlenen "Söz Sende" etkinlikleriyle 95 öğrenciyle buluşuldu. Ayrıca farklı temalarla düzenlenen toplam 39 etkinlikte Türkiye genelinde 17 kampüse ulaşılarak, gençlerin gelişim yolculuklarına katkı sağlandı.

"183 bini aşkın gençle bir araya geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, gençlerin gelişimine yönelik çalışmaların Akbank'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Anapa, gençlerle birlikte çalışmanın, onların yolculuklarına eşlik etmenin her zaman önceliklerinin en başında geldiğini vurgulayarak, "Akbank Gençlik Akademisi'ni, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında aktif bir rol üstlenmek için 2021'de hayata geçirdik. Bugüne kadar 183 bini aşkın gençle bir araya gelerek, onların yetkinliklerini geliştirecek projelere ev sahipliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Kampüs 101, Yetkinliğe Giriş 101 ve Fellowship Programı gibi çalışmalarla gençlere hem gelişim fırsatları sunduklarını hem de onları yenilikçi düşünce sistemleriyle tanıştırdıklarını ifade eden Anapa, şunları kaydetti:

"Akbank Düşünce Kulübü'nün 15'inci döneminde Harvard gibi global deneyimlerle gençlerin vizyonlarını genişletmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni dönemde daha fazla gence ulaşarak, onların güçlü bir geleceğe adım atmalarını desteklemek için yanlarında olmayı sürdüreceğiz."