Akbank, EBRD ile 3,9 Milyar Lira İTMK İhracı Gerçekleştirdi

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Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) 5 yıl vadeli, 3,9 milyar lira tutarında konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi. Bu işlemle Türkiye'de İTMK piyasası yeniden açılırken, sürdürülebilir yeşil yatırımlar için fon desteği sağlanacak.

Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) 5 yıl vadeli, 3,9 milyar lira tutarında konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana yapılan ilk İTMK ihracı özelliğini taşıyan bu işlemle, Akbank ve EBRD, Türkiye'de İTMK piyasasını yeniden açtı.

Türkiye'nin ilk İTMK ihracını 2015'te gerçekleştiren Akbank, bu nitelikte 5'inci işlemini yaparken, EBRD'ye yönelik ise ilk ihracına imza attı. Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı II (Türkiye GEFF II) kapsamında alınan bu fonla kamu, özel işletmeler, üreticiler ve servis sağlayıcıların uygun kriterlerdeki yeşil yatırımlarına finansman desteği verilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, Türkiye'de farklı alanlarda yatırımlarını çeşitlendirerek ekonomiye desteğini sürdüren EBRD'nin banka için önemli bir yatırımcı olduğunu belirtti.

Muratoğlu, "EBRD ile Türk sermaye piyasalarında iz bırakacak ve ilişkileri derinleştirecek yeni bir işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2015 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen İTMK ihracıyla, bu piyasayı ihraççılara açarak öncü olmuştuk. Şimdi de uzun vadeli Türk Lirası kaynaklarda piyasayı yeniden açarak, bu rolümüzü korumaktan ve küresel piyasalarda Türk Lirası'na güveni üst seviyeye taşıyan bu işlemi gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu fonlamayla, Türkiye GEFF II kapsamında müşterilerin düşük karbon ekonomisine geçişi ve iklim dayanıklılığını artıracak yeşil projelerin finansmanına destek sağlayacaklarını aktaran Muratoğlu, bankanın sürdürülebilirlik faaliyetlerini de bir adım öteye taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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