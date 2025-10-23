Haberler

Akbank, 2025'in İlk Dokuz Ayında 38.9 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Akbank, 2025'in İlk Dokuz Ayında 38.9 Milyar Lira Net Kar Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akbank, 2025'in 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti. Genel Müdür Kaan Gür, Türk ekonomisine 2 trilyon 224 milyar lira kredi sağladıklarını ve enflasyondaki düşüşün normalleşme sürecini desteklediğini belirtti.

Akbank, 2025'in 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 9 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıklayan Akbank, Türk ekonomisine 2 trilyon 224 milyar lira kredi desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 3'üncü çeyreğin küresel belirsizliklerin devam ettiği ancak yurt içinde finansal istikrarın güç kazandığı bir dönem olarak öne çıktığını belirtti.

Gür, enflasyondaki düşüş eğilimi ve azalan dalgalanmalarla birlikte başlayan faiz indirimlerinin ekonomide yeniden normalleşme sürecinin önünü açtığını vurguladı.

Akbank'ın bu dönemde de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Gür, 2025'in 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktardı.

Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığının bilgisini paylaşan Gür, şunları kaydetti:

"Yüzde 19,3 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.