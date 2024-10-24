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Akbank, 2024'ün İlk Dokuz Ayında 1 Trilyon 591 Milyar TL Kredi Desteği Sağladı

Akbank, 2024'ün İlk Dokuz Ayında 1 Trilyon 591 Milyar TL Kredi Desteği Sağladı
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Akbank, 2024 yılı itibarıyla Türk ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 591 milyar TL olarak açıkladı. Banka, 33 milyar 135 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.

Akbank, Türk ekonomisine 2024'ün ilk dokuz ayında 1 trilyon 591 milyar TL kredi desteği sağladığını, 6 milyar 784 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 33 milyar 135 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini açıkladı.

Akbank, 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank'ın 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, "Enflasyon eğiliminde devam eden gerilemeyle gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin başlaması küresel finansal koşulların gevşemesini sağlarken, jeopolitik risklere ve faiz indirimlerinin hızına yönelik belirsizlikler korunuyor. Türkiye'de de atılan adımların makroekonomik dengelenme üzerindeki olumlu etkileri belirginleşirken, faiz indirimlerinin başlaması için uygun zemin oluşmak üzere. Bu süreçte güçlü yapısını korumayı başararak, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam eden Akbank ve bankacılık sektörü, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"2024'ün ilk dokuz ayında ekonomimize 1 trilyon 591 milyar TL kredi desteği sağladık"

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: "2024'ün ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini1 trilyon 292 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 591 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 575 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 404 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19,6 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk dokuz ayında, 6 milyar 784 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 33 milyar 135 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Akbank Banka

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