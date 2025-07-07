Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor
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Petrol fiyatlarının artması yurt içinde akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 54.06 TL'ye, İzmir'de 55.25 TL'ye ulaşacak.

Son olarak ÖTV artışı nedeniyle zamlanan motorinin fiyatı yine artıyor.

TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı yaptığı %15,71 oranındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam gelmiş, benzinin litre fiyatı 2,26, motorinin litre fiyatı 2,12, LPG'nin litre fiyatı ise 0,97 TL zamlanmıştı. Ancak akaryakıttaki zamlar bunlarla da sınırlı kalmadı.

BAZI İLLERDE MOTORİNİN FİYATI 55 LİRAYI AŞACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 9 Temmuz Çarşamba günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 70 Kuruşluk bir zam daha geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerimizde 55 TL'yi de aşması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ben her zaman 50 liralık alıyorum tekerlemesi de tarihe karıştı yani

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yok yok olmıcak bunlar..Milleti bitirmeye çalışıyorlar,ülkeyide batırmaya..Derhal erken seçim olmalı..Bunlar hiç birşeyi düzeltemezler.Tehlikeli ve büyük beka sorunu haline geldiler..

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMurat:

Asgari ücrete neden zam yapmadınız !!!!!!!!

Yorum Beğen45
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Haber Yorumlarıfaruk özdemir:

Hedef artık sene sonu 100 olur

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıismail turbil:

Hükümete önerim var, asgari ücrete zam yapmasın fakat mazotun litesini asgari ücrete sabitlesin, bakalım yaşayabiliyor muyuz.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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