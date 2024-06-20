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Benzin ve motorine yapılacak zamlar ertelendi

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Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen zamlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) müdahalesiyle benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş olarak yansıyacak zam ertelendi. Yeni zam, tekrar belirlenerek 24 Haziran Pazartesi gece yarısı yapılacak.

Döviz kurları ve uluslararası petrolün satışına göre değişen akaryakıt fiyatları tüketicilere zam veya indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısı benzin ve motorine gelecek zamla ilgiliyse araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı ve zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

EPDK MÜDAHALE ETTİ

21 Haziran Cuma günü pompaya yansıyacak şekilde benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması beklenirken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) müdahalesiyle fiyat değişimi hafta başına ertelendi.

ZAM ORANI TEKRAR BELİRLENECEK

Akaryakıt sektörü kaynakları, 24 Haziran Pazartesi gecesine ertelenen zammın bugünkü ve yarınki kurlarla uluslararası petrol fiyatlarına göre yeniden hesaplanacağını belirtti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,30 liradan satılırken LPG ise 20,19 liradan satışta bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Zam Otomobil Finans Ekonomi Haberler

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