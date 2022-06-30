Akaryakıta dünün ardından bugün de indirim geldi! Motorinin fiyatı 84 kuruş düştü - Haberler

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Akaryakıta dünün ardından bugün de indirim geldi! Motorinin fiyatı 84 kuruş düştü

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Akaryakıta üst üste 2. günde de indirim geldi. Motorinin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş gerilemiş oldu.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Motorinin fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26.69'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.82'ye geriledi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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