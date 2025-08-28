Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Brent petrol fiyatındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. 27 Ağustos'ta benzine yapılan artışın ardından, 30 Ağustos Cumartesi günü motorine de 1 liranın üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının 67 dolar seviyesine yükselmesi akaryakıt fiyatlarında zam dalgasını beraberinde getirdi. Dün benzine gelen zammın ardından bu kez motorine zam göründü.

27 Ağustos Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş zam yapılmış, İstanbul'da benzinin litresi 53 lira sınırına dayanırken, bazı şehirlerde fiyat 55 lirayı aşmıştı.

MOTORİNE 1 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edeceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta bir zam daha: Günü ve rakamı belli oldu

