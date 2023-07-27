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Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak

Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresinin 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı artıyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 37 kuruşa, Ankara'da 35 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 3 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (8)

Baron Nights:

50 tl ye kadar yolu var.. En fazla 3 ay sonunda olur Akp secimi kazaninca dansozler gbi kiviran 70 yasindaki emeklilere gelsin

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DOĞAN KEMER :

OH BETER OLUN SUYUNDANDA KOY :))

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Osman Kol:

Eyt ayağına 38 40 li yaşlarda avantadan emekli olanlar bitirecek memleketi

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