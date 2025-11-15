Haberler

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Güncelleme:
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İşte il il yeni fiyatlar...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.

15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 27.53 TL

Abdullah Karlıdağ
