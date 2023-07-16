Akaryakıt Üzerinden ÖTV Tutarları Artırıldı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Motorin ve 95 oktan benzinin litre başına 5 lira, LPG'nin litre başına ise 4 lira daha fazla ÖTV alınacak.