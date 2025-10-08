Haberler

Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. Gece yarısı itibarıyla benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim pompaya yansıdı. İşte yeni fiyatlar...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısı, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 52,10 lira

Motorin: 53,19 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 51,94 lira

Motorin: 53,05 lira

LPG: 27,08 lira

Ankara:

Benzin: 52,95 lira

Motorin: 54,20 lira

LPG: 27,60 lira

İzmir:

Benzin: 53,28 lira

Motorin: 54,53 lira

LPG: 27,53 lira

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

3 gün sonra da bindirim gelir. Türk Milleti her türlü zamma dayanıklıdır alışkındır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail'den bir saldırı daha! Aralarında çok sayıda Türk aktivist var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.