Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. Gece yarısı itibarıyla benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim pompaya yansıdı. İşte yeni fiyatlar...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor.
İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Gece yarısı, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.
Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 52,10 lira
Motorin: 53,19 lira
LPG: 27,71 lira
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 51,94 lira
Motorin: 53,05 lira
LPG: 27,08 lira
Ankara:
Benzin: 52,95 lira
Motorin: 54,20 lira
LPG: 27,60 lira
İzmir:
Benzin: 53,28 lira
Motorin: 54,53 lira
LPG: 27,53 lira