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Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

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31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle dağıtım şirketlerinin yeni tabela talebinde bulunduğuna yönelik iddia gündem yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını yalanladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.

Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (16)

YOK HERİ:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

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Hakan Celik:

haydi hayırlısı,geçmiş olsun

yanıt20
yanıt1
Ertem Ünal:

Yalanladı ise kesin doğrudur. Bu hızla muhtemel. Artık olmaz diye bir şey yok

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Mia:

Sözünüzün bir itibarı kalmadı ne dediyseniz tam tersi çıktı

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haksız mıyım:

her seçim öncesi aynı terane...hayırlısıyla şu seçim bitseydi de yalancı cehp nin hergün, 'seçimden sonra bekleyin şöyle olacak yok böyle olacak diye' yalan dolanla milleti korkutmasından kurtulsak.

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VATANDAŞ:

Ülkede yenilen içilen herşey motorin ile dönmektedir enflasyon denilen şey motorin fiyatına endekslidir... Çiftçi nakliyatçı tamamı motorin ile nakliyat yapmakta tarla sürmekte lakin sürekli motorine zam gelmekte güya şırnakta petrol bulduk.... Arkadaşım en azından bulduk demeyin de vatandaş yurt dışından dolarla alınıyor diye inansın ama yok dalga geçer gibi hem petrol bulduk de hemde 1 yıl olmadan 18 liradan 44 liraya çıkar ve emekliye yüzde 50 zam yaptık de ya arkadaş motorine 100de 150 zam yap sonrada nakliyatçılar bu ölçekte kendi karlarını eklesinler ve sonra biz 100 de 50 yaptık de ne güzel yaa Bizler vatandaş olarak düzelmeyiz

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Serkan Eren:

Keşke 3 haneyede çıkmaz diye de kesin bir dille yalanlasalardi olayı sadece tabelada bırakmışlar

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3
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Export 86:

Çıkacak ama biraz daha sabır

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yanıt0
albatros :

ben de 3 haneli çıkacağına pek ihtimal vermiyorum. hem öyle olsa bile bunlar aynı şuan dövizi ve altını baskıladıkları gibi benzini de 99 tl de bırakırlar ve biz çıkmayacağını söylemiştik derler.

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2
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Yunus Deliorman :

nabız yokluyorlar

40
0
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