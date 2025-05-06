Akaryakıt fiyatları için çifte indirim müjdesi geldi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki otogaz, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

İKİNCİ İNDİRİM MÜJDESİ MOTORİNDE

Otogaz fiyatlarındaki bu indirimin hemen ardından bir indirim müjdesi de motorin için geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, yarından itibaren motorin fiyatlarında 1,29 TL indirim olacak.

Otogazda yaşanan son indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL