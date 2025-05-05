Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otogaz grubuna yeni bir indirim geliyor. Bu gece 00:00'da pompaya yansıyacak ve milyonlarca aracı etkileyecek indirime göre LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk düşüş yaşanacak.

Küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.20 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.05 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.81 TL/LT

Motorin 46.22 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.17 TL/LT

Motorin 46.56 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurhan Bağcık:

Brent petrol 75 dolar iken akaryakıt 50 tl civarındaydı. Gittikçe düşüşe gecen rakam var ken 60 dolar.hala akaryakıt fiyatları 45 tl civarında sabitlendi.1 tl veya 80 krş vb indirimler halkla yakışmiyor,. şu anda akaryakıt fiyatlarının 30 tl civarı olması gerekir.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.