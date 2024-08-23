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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber

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Dün gece yarısından itibaren benzine yapılan 1 lira 46 kuruşluk indirim, araç sahiplerine biraz olsun nefes aldırdı. Bu gelişmenin ardından gözler motorine ve LPG'ye çevrilmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren motorine indirim, LPG'ye ise zam gelecek.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolara kadar düşmesiyle benzin ve motorine peş peşe indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM

Dün gece yarısı benzine gelen 1 lira 42 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk fiyat düşüşü olacak. LPG'ye ise 42 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG'ye fiyatlarındaki değişim 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.24 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.13 TL
  • Ankara: 43.55 TL
  • İzmir: 44.05 TL

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.94 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.87
  • Ankara: 44.35 TL
  • İzmir: 44.87 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 23.23 TL
  • İstanbul (Anadolu): 22.69 TL
  • Ankara: 23.24 TL
  • İzmir: 22.99 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (6)

Mehmet Vatandaş:

petrol 82 dolarlarda 75 e düşene kadar ne indirim gördük ne bir şey şimdide lütfen göstermelik bir indirim yarın 76 dolara çıksın akaryakıta gelen zammı görün

27
1
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M Ali Çelik:

En iyisi elektrikli otomobilller

1
4
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Emre Akkaya:

Yapılan Bir İndirim Yok Emekli Maaşlarına Verilen Zam gibi ...

3
1
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Emre null:

nedir ki bitmeyen dunya üstünde acılar çileler mutluluklar hepsi geçer düşmüşüz bir zalim serbest piyasanin eline kapilmisiz onun açlığa goturen seline bir gun gideceğiz mutlaka kıyamete işte tüm meyhaneleri ve tekel bayilerini yerle bir eder de gecer

3
0
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