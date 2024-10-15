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AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

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Geçen hafta Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi. Hükümetin düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine 100 bin lira limit sınırını artırabileceği de konuşuluyor.

Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi.

"YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

AK Parti kaynakları "Şu anda Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

LİMİT SINIRI ARTIRILABİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

AK Parti Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (107)

Bozkurtlar Diriliyor:

1000 kessin 2000 kessin.. Filistin gibi Suriye gibi olmayalimda hic önemli değil

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Vakkas Şahan:

Saray masrafı kessin destici bir işe yaramıyor bedavadan milletvekili maaşı alıyor onu iptal edin cuma namazına Allah için kılınan namazıa korumalarla 300 arabayla gidilmesin bunların masrafı savunma sanayine aktarılsın Amerika’ya 5 uçakla gidilmesin

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Okurt Kurt:

kur korumalıda faizde olanlardan kessene

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Axiprens null:

tamam bizde o limite cekeriz, kırk haramilere 5 kuruş işlemez

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sinan yokuş:

Kabul affettiği vergileri şirketlerden geri alsın, soyanların çaldıklarını geri alsın bizde razıyız o vakiy

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ERKAN :

İtibardan tasarruf olmaz diye diye parayı bitirirseniz depremde iban atar kredi kartından vergi istersiniz

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Ali Demir:

Vatandaşı kaynak olarakta görmek ne bileyim

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mardinli yiğit:

tabi geri adım atacak.. Halktan büyük kimse yoktur!

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şeyhmus daş:

ağaya vermedik bilmem nemız kaldı.

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İlhan Fırat:

İsyan yok abi isyan isyan…

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