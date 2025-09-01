AJet'ten Avrupa Seferlerinde İndirim Dönemi

AJet, Avrupa hatlarındaki seferlerinde fazla bagaj ve koltuk seçiminde indirim uygulamaya başladı. 15 Eylül'e kadar geçerli olan indirimlerle, 10 kilograma kadar fazla bagaj ücreti 5 avro, 20 kilograma kadar ise 9 avro olarak belirlendi. Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışta.

Sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olan indirim, 15 Eylül'e kadar tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
