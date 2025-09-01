AJet'ten Avrupa Seferlerinde İndirim Dönemi

AJet, Avrupa seferlerinde fazla bagaj ve koltuk seçiminde indirim yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa hatlarındaki seferlerde geçerli indirim kapsamında, fazla bagaj ücreti 10 kilograma kadar 5 avro, 20 kilograma kadar da 9 avro olarak belirlendi.

Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışa sunuluyor.

Sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olan indirim, 15 Eylül'e kadar tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.