AJet'ten Avrupa Seferlerinde İndirim Dönemi
AJet, Avrupa hatlarındaki seferlerinde fazla bagaj ve koltuk seçiminde indirim uygulamaya başladı. 15 Eylül'e kadar geçerli olan indirimlerle, 10 kilograma kadar fazla bagaj ücreti 5 avro, 20 kilograma kadar ise 9 avro olarak belirlendi. Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışta.
AJet, Avrupa seferlerinde fazla bagaj ve koltuk seçiminde indirim yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa hatlarındaki seferlerde geçerli indirim kapsamında, fazla bagaj ücreti 10 kilograma kadar 5 avro, 20 kilograma kadar da 9 avro olarak belirlendi.
Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışa sunuluyor.
Sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olan indirim, 15 Eylül'e kadar tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi