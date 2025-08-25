AJet Rekor Kırdı: 503 Sefer ile 88 Bin 462 Yolcu Taşındı

YURT içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, pazar günü 503 sefer ile 88 bin 462 hizmet ederek kuruluşundan bu zamana kadar en yüksek rakamlara ulaştı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Hedefe odaklanan ekip, güçlü büyüme! Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi. Gençleşen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve dinamik operasyon kabiliyetimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Gökyüzünde yazdığımız rekorlarda emeği geçen tüm AJet ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.