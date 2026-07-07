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AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri yarın başlıyor

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AJet, Sivas ile Almanya'nın Köln şehri arasında direkt uçak seferlerine 8 Temmuz'da başlıyor. Seferler, gurbetçilerin memleket özlemini azaltmayı ve Sivas'ın uluslararası ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri 8 Temmuz'da başlayacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AJet'in Sivas ile Almanya'nın Köln şehri arasındaki direkt seferlerin yarın başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, hem gurbetçi vatandaşların memleket özlemini azaltacağı hem de Sivas'ın uluslararası ulaşım ağını güçlendireceği bu önemli adımın şehre hayırlı olması temenni edildi.

Sivas-Köln arasındaki seferler, çarşamba günü Sivas'tan gidiş ve perşembe günü Köln'den dönüş şeklinde yapılacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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